Lamezia. ‘Dorian-la cultura rende govani’, declamazione per il 95° anniversario di Costabile

Dopo aver portato per la prima volta a Lamezia Terme, Sambiase l’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, la rassegna culturale “Dorian – la cultura rende giovani”, ideata da Giovanni Mazzei, sta lavorando ad alcuni eventi da proporre nel periodo estivo, in tutto il territorio.

Tante sono le possibili proposte alle quali si sta lavorando e che presto verranno ufficializzate e calendarizzate. È però giunto il tempo di svelare in anteprima uno degli eventi principali della nuova edizione.

Il 27 agosto una nuova edizione della libera declamazione poetica “Dicerie Poetiche – di parole erranti e versi nomadi” si focalizzerà sulla figura di Franco Costabile, ricordando il poeta sambiasino in occasione del 95° anniversario della sua nascita. Declamazioni poetiche, performance artistiche e interventi ermeneutici confluiranno sulla figura dell’autore di “Via degli ulivi” e “La rosa nel bicchiere”.

“Dicerie Poetiche” è un format che prevede la libera declamazione poetica, chiunque vorrà dunque potrà leggere la poesia che vorrà, previa prenotazione in modo da poter redigere una scaletta ordinata. “Non so ancora dirvi quale sarà la location dell’evento, molti sono gli aspetti che andranno valutati; solo questo oggi posso dirvi: il 27 agosto ricorderemo Franco Costabile e la sua poesia. È la mia ferrea convinzione.”

Con queste parole si esprime Giovanni Mazzei, ideatore e organizzatore della rassegna “Dorian – la cultura rende giovani” e della declamazione “Dicerie Poetiche”.

“Il 14 aprile un mio video su YouTube è stato l’unico contributo per ricordare Costabile nella data della morte. La mia intenzione è di fare le cose più in grande questa volta. Per far ciò chiedo a chiunque sia interessato di darmi una mano: associazioni, singoli cittadini, l’aiuto di tutti è essenziale, sia esso come sponsor sia come partner scenico. Chiunque sia interessato mi contatti personalmente oppure tramite la pagina Facebook “Dorian – la cultura rende giovani”.

Sarà altresì indetto un concorso letterario denominato “La Rêverie degli Ulivi. Echi e suggestioni di poetica costabiliana".

Chiunque vorrà potrà concorrere a ricordare il poeta con un massimo di tre componimenti poetici da inviare – entro il 31 luglio – all'indirizzo email. Una giuria, che a breve sarà svelata, valuterà le varie proposte, alcune delle quali confluiranno in una raccolta che verrà presentata la sera della declamazione poetica. Tema del concorso saranno, ovviamente, Franco Costabile e la sua poetica. Anche in questo caso si rimanda alla pagina Facebook per maggiori informazioni.