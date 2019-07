Cinquefrondi inverte la marcia: rimodulate le tariffe per l’approvvigionamento idrico

“Sin dal nostro insediamento alla guida della città è stato nostro interesse la ricerca di una nuova organizzazione del settore che favorisse politiche di risparmio del bene acqua, che migliorasse la sua erogazione, spesso a singhiozzo nei periodi estivi, che creasse le condizioni per un’equità sociale nella tariffazione sono stati gli impegni che oggi può dirsi con dati alla mano l’amministrazione comunale sta orgogliosamente onorando”.

“Difatti, dopo soli quattro anni di attività amministrativa,- avanza la nota - tenuto conto di avere ereditato tante e tali anomalie nel settore quali: ruoli non emessi, estemporanei aumenti di tariffa del 100%, mancanza di letture periodiche, regolamento comunale del servizio obsoleto, ecc."

Rinascita per Cinquefrondi annuncia che: "è finalmente giunta all’avvio della fase divulgativa per l’intera cittadinanza di quella che, senza enfasi, possiamo definire una rivoluzione vera e propria che ha preso avvio nel settore idrico”.

“Dopo avere salvato il Comune dal rischio del crack finanziario per la mole debitoria creata in questo settore; dopo avere curato e realizzato una strategia per efficientare il servizio rendendolo pressocché continuo e, al contempo, risparmiando; dopo essere intervenuti nelle pieghe amministrative che generavano sprechi e disservizi; dopo avere calmierato le tariffe e fatto della lotta agli sprechi e agli abusi non una battaglia estemporanea ma un’azione costante, ora è giunta all’avvio la fase della nuova articolazione tariffaria deliberata secondo i dettami dell’Autorità di settore Arera, ponendo Cinquefrondi tra i pochi comuni calabresi che hanno intrapreso questo importante percorso di valorizzazione del bene acqua con notevoli ripercussioni sulla sua gestione rispetto all’utente finale”- proferiscono dall’ente comunale.

“Di tutto questo, si parlerà nell’assemblea pubblica convocata per giovedì 4 luglio nella centrale piazza della Repubblica a partire dalle 21 allorquando l’assessore a bilancio e tributi Flavio Loria, che sta seguendo passo passo l’iter realizzativo di questa importante svolta nella gestione del servizio idrico cittadino, il Sindaco Michele Conia, unitamente all’intera macchina amministrativa degli uffici competenti con a capo il Responsabile del Settore Finanziario Vincenzo Macrì, illustreranno alla cittadinanza tutti i passaggi utili a rendere questo settore da vera e propria piaga per i cittadini ad opportunità per tutti”.

"Un lavoro spesso oscuro che abbisogna però, per la sua piena e consapevole realizzazione, di essere divulgato e, quindi, socializzato nell’ottica di rendere partecipe la cittadinanza dell’importante cambio di registro in atto e consapevole delle opportunità di risparmio che si aprono per l’uso domestico residenziale in stretta osservanza del principio secondo il quale “chi spreca paga di più. Realizzare quell’inversione di marcia rispetto all’aumento delle tariffe realizzando un’evidente azione di giustizia tributaria locale con un loro abbassamento, così come abbiamo potuto sin da subito realizzare portando la tariffa per l’uso domestico residenziale per i primi 50 litri a persona al giorno ben sotto l’euro al costo di € 0,798 mc”.