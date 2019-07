Operazione “Fake Onlus”, le mani della ‘ndrangheta sui centri di accoglienza del nord Italia

La perquisizione delle Fiamme gialle

Undici misure cautelari personali, sequestri per associazione A delinquere finalizzata alla truffa. È il bilacio dell’attività portata avanti dagli oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale di Lodi che dalla mattina di oggi stanno eseguendo – in Lombardia e Campania – un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di 11 persone, appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita alla truffa e all’autoriciclaggio.

Le indagini dirette dal Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ilda Boccassini e dal Sostituto Procuratore, Gianluca Prisco, e condotte dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lodi hanno consentito di scoprire un sodalizio criminale che, inserito nelle gare pubbliche per la gestione dell’emergenza migranti indette dalle Prefetture di Lodi, Pavia e Parma, controllava i centri di accoglienza ed era vicino alla criminalità organizzata calabrese.

Nel corso delle attività investigative durate due anni, le fiamme gialle hanno registrato la progressiva costituzione di Onlus\Cooperative, collegate tra loro da mirati interscambi di cariche amministrative, appositamente costituite al sol fine di partecipare ed aggiudicarsi le gare\convenzioni indette dalle Prefetture offrendo, spesso, il prezzo più conveniente a ribasso, producendo a supporto documentazione non veritiera sui servizi offerti ai migranti.

L’alternarsi delle cariche rappresentative all’interno delle Onlus serviva per partecipare ai bandi in modo da evitare che emergessero i precedenti penali di alcuni indagati. Così dal 2014 sino ad oggi le ONLUS e le Cooperative sociali indagate hanno beneficiato, complessivamente, di più di 7 milioni di euro ma la gestione economico-finanziaria ha permesso di far luce su un articolato e complesso sistema distrattivo di fondi pubblici.

Inoltre, le Onlus sono vicine a noti pluripregiudicati appartenenti alla ‘ndrangheta, che le hanno sfruttate per far ottenere a persone recluse, attraverso il rilascio di documentazione falsa, la concessione della misura alternativa alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza.