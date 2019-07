Crotone. Grande partecipazione all’iniziativa “In me” del Romolo Hospital

Un'iniziativa per le donne e con le donne, un pomeriggio trascorso all'insegna della conoscenza e della prevenzione. La scorsa domenica, presso il Lido degli Scogli di Crotone, si è svolto un evento dal titolo “ In me” come affrontare i problemi della menopausa promosso dal Romolo Hospital e coordinato dall’amministratore unico Carmela Sanguedolce, in collaborazione con l'Asp di Crotone, la Regione Calabria, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone, con il prezioso apporto dell' U.O.C. di ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio.

L'iniziativa ha permesso a ben 100 donne, divise in piccoli gruppi, di potersi confrontare, e non solo, tra di loro alla presenza di specialiste, su tutto quello che gira attorno a un periodo davvero particolare della vita della donna.

"È stato un grande onore per noi - ha spiegato la presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Ruggiero - partecipare a questa esclusiva iniziativa. Ancora una volta Carmela Sanguedolce, una vera professionista, è riuscita ad avvicinare le donne a un tema davvero delicato".

"Lo ha fatto - spiega ancora Ruggiero - invitando esperti, dando voce alle protagoniste, proponendo inoltre interessanti spunti di riflessione che riguardano la necessità di tutelare l'universo femminile durante la menopausa che rappresenta un momento delicato che le donne spesso si trovano a dover affrontare non con poche difficoltà. Ecco perché è importante conoscere e prepararsi a questa tappa".

L'obiettivo è stato dunque quello di proporre un "concetto di età matura al femminile come un passaggio naturale da vivere con consapevolezza e ottimismo".