Reggio. Sindaco al Prefetto: “lavori in autostrada, zona nord congestionata. Individuare soluzione”

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha scritto al Prefetto di chiedendo un incontro per affrontare co urgenza la questione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in corso di realizzazione da parte di Anas Spa sull'Autostrada A2 nei tratti di Catona e Gallico.

"Alla luce di quanto disposto dal protocollo d'intesa sottoscritto con Anas lo scorso anno - ha spiegato il sindaco - che prevedeva il mantenimento in esercizio di entrambe le corsie delle carreggiate nord e sud, anche durante i lavori di ammodernamento dell'Autostrada, ho chiesto al Prefetto di convocare una riunione specifica ed urgente con Anas, per affrontare insieme una situazione che sta provocando notevoli disagi alla cittadinanza, in particolare ai residenti dei quartieri nord della Città, nelle aree di Gallico e Catona, in queste ore completamente congestionate dal traffico veicolare a causa della chiusura delle corsie e degli svincoli autostradali".

"Credo sia necessario individuare con urgenza una soluzione alternativa - ha aggiunto il sindaco - gli interventi invasivi disposti da Anas stanno provocando disagi indicibili ai cittadini, soprattutto per tutti coloro che devono spostarsi per motivi di lavoro o di salute. È una situazione inaccettabile alla quale va posto un argine in breve tempo. Faccio quindi appello a tutte le istituzioni cittadine affinché all'insegna del consueto spirito di collaborazione, si arrivi al più presto ad una soluzione condivisa, che arrechi il minor disagio possibile alla cittadinanza".