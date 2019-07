Vasti incendi minacciano il territorio catanzarese: vigili del fuoco a lavoro

Un vasto incendio arbusti e macchia mediterranea si è scatenato questa mattina nel comune di Stalettì, nel catanzarese. Il rogo ha interessato il costone di montagna e la colonna di fumo visibile da diverse località della costa ionica.

L'intervento di dodici unità dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale è valso a circoscrivere i fronti di fuoco evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni.+

Messi in salvo alcuni animali da allevamento. Sul posto intervento di personale DOS vigilfuoco a coordinare le operazioni di spegnimento e l'intervento del mezzo aereo della flotta regionale. Fortunatamente non risultano danni a persone.

Sempre nella mattinata di oggi un’ulteriore squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sempre per un incendio di arbusti e macchia mediterranea in loc. Lenza, nel quartiere del comune di Catanzaro. L'incendio ha interessato un'area di circa 5000 mq. Disagi per la popolazione ma non risultano danni a persone.

Un altro rogo, scoppiato intorno alle 17, ha distrutto parte della macchia mediterranea limitrofa al Parco della Biodiversità. L'incendio, che si è sviluppato a fondo valle in prossimità dell'alveo del torrente Fiumarella, si sta propagando su due fronti lungo i costoni lato quartiere Gagliano Lenza e dal lato opposto verso il parco e la zona nord di Catanzaro.

Oltre 12 unità dei vigili del fuoco, sul posto ci sono 5 automezzi per cercare di circoscrivere ed estinguere l'incendio. Le operazioni rese difficoltose dalla zona impervia. Sul posto elicottero della flotta aerea Regionale coordinato da un Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Sulla zona è arrivato un Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco.

(ultimo aggiornamento 18:248