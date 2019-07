Due vasti incendi minacciano il territorio catanzarese: vigili del fuoco a lavoro

Un vasto incendio arbusti e macchia mediterranea si è scatenato questa mattina nel comune di Stalettì, nel catanzarese. Il rogo ha interessato il costone di montagna e la colonna di fumo visibile da diverse località della costa ionica.

L'intervento di dodici unità dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale è valso a circoscrivere i fronti di fuoco evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni. Messi in salvo alcuni animali da allevamento. Sul posto intervento di personale DOS vigilfuoco a coordinare le operazioni di spegnimento e l'intervento del mezzo aereo della flotta regionale. Fortunatamente non risultano danni a persone.

Sempre nella mattinata di oggi un’ulteriore squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sempre per un incendio di arbusti e macchia mediterranea in loc. Lenza, nel quartiere del comune di Catanzaro. L'incendio ha interessato un'area di circa 5000 mq. Disagi per la popolazione ma non risultano danni a persone.