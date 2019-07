Inchiesta a Crotone, Vigili: nessun agente perquisito

In relazione alle notizie apparse sugli organi di informazione nelle giornate del 29 e 30 giugno relative all'attività svolta dalla Guardia di Finanza in alcuni uffici comunali (LEGGI QUI), il Comandante della Polizia Locale di Crotone, Antonio Cogliandosi, precisa che “il personale della Polizia Locale, quantunque coinvolto nella vicenda giudiziaria, non è stato destinatario di alcuna attività di perquisizione personale e/o sequestro di apparati telefonici, come sembra rilevarsi dalle notizie date da alcuni giornali, limitandosi, invero, la portata dell'attività svolta dalla PG, alla esclusiva acquisizione di atti utili al prosieguo delle indagini”.

“Appare superfluo sottolineare – si legge infine - che questo Comando rimane a disposizione alla più proficua collaborazione con la Magistratura al fine di far piena luce sulla vicenda”.