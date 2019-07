Catanzaro: cambio al vertice del Rotary Club Tre Colli, Defilippo presidente

Cambio del martello al Rotary Club di Catanzaro Tre Colli, da Rossella Felicetti al neo eletto presidente Enzo Defilippo, farmacista nonché Presidente di Federfarma Calabria e Catanzaro.

“Trovo il ruolo di Presidente – ha dichiarato Defilippo, dopo la sua nomina – prestigioso, ma anche molto impegnativo. Mi metto comunque al servizio del Club, accettando la sfida lanciata dal Presidente Internazionale Mark Daniel Maloney di scegliere tra l’essere semplici soci o veri Rotariani, accettando di fare ciò che è giusto e non solo ciò che è facile”.

Nel corso dell’annuale cerimonia, tenutasi sabato 29 giugno, nella bella cornice dell’Estella Club, è stata presentata anche la squadra che affiancherà il Presidente, composta da: Consigliere del Presidente: Manlio Paonessa, Rocco Reina Vicepresidente - Luca Provenzano, Past Presidente - Rosella Felicetti, Presidente Incoming - Luca Provenzano, Segretario - Rocco Reina, Segretario esecutivo - Manlio Paonessa, Tesoriere - Carmine Talarico, Prefetto - Giuseppe Caputo, ed i Consiglieri - Michele Zoccali e Maurizio Ferrara.

“Sarà un anno denso e ricco di impegni – ha proseguito Defilippo nel suo discorso d’investitura – il programma che insieme andremo ad affrontare non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta”.

“Non solo Consiglio e Commissioni, ma l’impegno di ogni Presidente e quindi anche del sottoscritto, all’inizio del proprio mandato, risiede nel proporre attività e manifestazioni in grado di suscitare l’interesse di tutti, oltre che essere utili alla comunità in cui viviamo e di cui siamo parte integrante, motivando il singolo socio a mettere la sua professionalità al servizio della collettività. Ritengo che l’impostazione dell’annata debba essere il risultato della più ampia condivisione di idee, suggerimenti, proposte dei vari soci ed il risultato debba essere il risultato di una squadra coesa ed unita che opera per far crescere il Club nell’ambito del territorio di competenza. Il Rotary non può e non deve diventare mai un movimento d’opinione, ma deve tendere a “fare opinione” nel servizio al territorio, occupandosi di problemi reali vicini alle persone: sanità, degrado urbano, assistenza agli anziani, disagio giovanile, formazione, fuga dei cervelli, integrazione sociale in una società sempre più multietnica. Deve essere insomma parte attiva della società civile”.

Commuovente momento è stato la consegna di una targa alla signora Lilli Le Pera in memoria del marito, l’Avvocato Giovanni Le Pera, socio fondatore del Club Tre Colli scomparso qualche mese fa. Al collega e amico Vincenzo Ioppoli l’onore di ricordarlo. Durante la serata è stata consegnata una targa a Valentina Catizzone detentrice della borsa di studio per il progetto “Rotary per le Forze dell’Ordine” –ed è stata anche l’occasione per dare il benvenuto alla nuova socia Vittoria Raschellà presentata dal socio Rocco Reina.

Durante la serata è stato conferito al club Rotary Tre Colli dal PDG Luciano Lucania il Certificato di Apprezzamento da parte del Rotary International per il sostegno ai progetti della Rotary Foundation; una testimonianza del lavoro fattivo del Club nella realtà catanzarese. Il PDG Lucania ha insignito inoltre di una Paul Harris Fellow, massima onorificenza rotariana, il socio Manlio Paonessa per il servizio rotariano espresso in questi anni.

Enzo Defilippo ha quindi concluso presentando il suo programma durante il suo mandato rotariano incentrato soprattutto nella conoscenza del Rotary da parte della società civile seguendo anche il motto di quest’anno: “Il Rotary connette il mondo”.

Da qui anche la volontà di rendere partecipi dello spirito rotariano nuovi soci, soprattutto giovani che hanno la volontà di migliorare la società in cui vivono senza personalismi ma facendo gli interessi della realtà locale.