Badolato: concorso di pittura estemporanea sul borgo antico

Nicola Caporale nel suo studio (1974)

Nella ricorrenza dei 25 anni dalla morte del poliedrico artista Nicola Caporale (1906-1994), il Circolo Letterario a lui dedicato indìce un Concorso di pittura estemporanea che avrà luogo dalle ore 9 di domenica 21 luglio 2019 al borgo antico di Badolato, come da Regolamento composto da 11 articoli. I premi sono due, quello da 400 euro al primo classificato e di 200 euro al secondo, mentre a tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. L’iscrizione dovrà avvenire entro la giornata del prossimo 12 luglio, previo pagamento di una quota di euro 20,00 e compilazione di un’apposita scheda.

Regolamento

Art. 1 - La partecipazione è aperta a tutti i pittori professionisti e non, che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 2 - E’ indetta una estemporanea di pittura sul tema “BADOLATO BORGO” che avrà luogo Domenica 21 Luglio

2019. Punto di incontro Piazza Castello - Badolato Borgo alle ore 09 (nove), dove a cura degli organizzatori verrà apposto il timbro e il numero progressivo sul retro della tela già in possesso dell’artista.

Art. 3 - Gli artisti dovranno collocarsi nei siti a loro piacimento, tra i vicoli e le vie del Borgo dove le opere dovranno essere realizzate, pena l’esclusione.

Art. 4 - L’iscrizione alla estemporanea deve avvenire entro il 12 Luglio 2019 inviando in allegato copia di un documentodi identità valido fronte/retro e la scansione della scheda di partecipazione compilata al seguente indirizzo di posta elettronica “ Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ” con indicata nell’oggetto “estemporanea 2019,” l’iscrizione prevede una quota di partecipazione di euro 20 (venti) tramite bonifico bancario (IBAN IT 83 I 076 0104 4000 0100 9427 996) oppure C.C.P. n. 100 942 7996. Sarà inoltre possibile, entro la medesima data, consegnare a mano la propria candidatura presso il circolo culturale “Nicola Caporale” Via Garibaldi, 26 – Badolato Marina, previo contatto telefonico al n° 0967 814037.

Art. 5 - Ogni artista potrà partecipare con una sola opera con tecnica ad olio o acrilica e dovrà essere tassativamente realizzata entro gli spazi e la vita del borgo, pena l’esclusione.

Art. 6 - La tela dovrà essere di cm 40x50, i partecipanti dovranno essere muniti di tutto il materiale occorrente alla realizzazione dell’opera, le tele con misure diverse da quella indicata saranno tassativamente escluse.

Art. 7 - Le opere, senza firma, dovranno essere consegnate alla Commissione entro le ore 18 unitamente alle buste chiuse contenente i dati identificativi dell’artista, nome, cognome, indirizzo, n. di tel., il nome dell’opera, e dove ci fosse, anche l’indirizzo di posta elettronica. Sulla busta chiusa dovrà essere apposto lo stesso numero riportato sul retro della tela per consentire la corretta identificazione dell’autore dell’opera.

Art. 8 - Le opere saranno giudicate da una commissione composta da professionisti esperti in materia, che prenderà visione degli elaborati che saranno consegnati in maniera anonima alla Commissione che le tiene in custodia e saranno rese il giorno della premiazione. A valutazione ultimata verranno aperte le buste numerate contenenti i dati identificativi dell’artista. Il giudizio espresso dalla Commissione sarà insindacabile.

Art. 9 - Il concorso prevede due premi in denaro il primo di € 400,00 (quattrocento) il secondo di € 200,00 (duecento). La premiazione avverrà il 21 agosto 2019 durante il convegno su “Nicola Caporale”. A tutti gli artisti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 10 - I partecipanti sollevano il circolo letterario “NICOLA CAPORALE” da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti delle opere durante la loro esecuzione. L’iscrizione vale come autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ID 196/2003 per eventuale invio di materiale informativo relativo a future iniziative.

Art. 11 - Nel corso dell’estemporanea, durante l’esposizione delle opere e in occasione della premiazione, sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere foto e TV.