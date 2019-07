Rossano: presentato il progetto “Cultura e Solidarietà in spiaggia”

È stato presentato, nel corso di una significativa conferenza-stampa, il progetto: “Cultura e Solidarietà in spiaggia”. L'iniziativa è stata voluta fortemente dalla Gelateria Capani e dalla Croce Rossa Italiana (Comitato “Lucio Lefosse” di Rossano).

Il progetto è finalizzato a raccogliere libri di qualsiasi genere, catalogati per fasce di età, per invogliare i tanti bagnanti (cittadini, turisti, giovani, studenti, anziani e non solo) alla lettura in spiaggia durante tutto il periodo estivo. La biblioteca sarà fruibile a tutti, da giugno a settembre, alla Gelateria Capani che è presente anche sul lungomare di Rossano presso il Lido Baffo Bianco.

Chiunque, dunque, può lasciare liberamente un libro presso la Gelateria Capani in Via Galeno, al Lido “Baffo Bianco” sul Viale Mediterraneo o presso la libreria “Mondadori” con sede in Viale Michelangelo. I beneficiari del servizio potranno donare liberamente una piccola donazione che sarà utilizzata, in modo particolare, a realizzare un presidio sul litorale rossanese riservato ai diversamente abili.

Alla conferenza-stampa hanno preso parte: il neo-eletto sindaco Flavio Stasi, Francesco Costantino (Presidente del Comitato “Lucio Le Fosse” della Croce Rossa Italiana di Rossano), Maria Marino (Vice-Presidente del Comitato Locale “Lucio Le Fosse” della Croce Rossa Italiana di Rossano), Michela Capalbo (Moglie del compianto ed indimenticabile Lucio Lefosse), i titolari della Gelateria Capani: Antonio ed Alex, l'ex Presidente del Consiglio comunale di Rossano: Avvocatessa Rosellina Madeo, Luciana Antoniotti (Cooperativa “I Figli della Luna”), Isidoro Villella (Lido “Baffo Bianco”), ma anche diversi volontari della Croce Rossa Italiana e numerosi cittadini.

Complimenti, in modo particolare, alla Gelateria Capani e al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana “Lucio Lefosse” di Rossano per aver voluto promuovere la lodevole iniziativa finalizzata a mettere al centro della loro attenzione tutte quelle categorie svantaggiate. A tal proposito, nei prossimi giorni, sarà installata nel parco giochi di Viale Mediterraneo, al Lido Sant'Angelo di Rossano, una nuova giostra per i bambini intitolata al compianto Lucio Lefosse (Fondatore ed ex Presidente del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Rossano).