Ragazzo muore in ospedale: improvvise complicazioni causano il decesso, aperta inchiesta

Un ragazzo di soli 19 anni, G.F.E., le sue iniziali è morto nella notte di venerdì all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Secondo le informazioni trapelate, il giovane si trovava ricoverato presso la struttura del capoluogo quando il suo quadro clinico sarebbe degenerato di colpo fino ad un improvviso decesso.

Per i familiari, però, qualcosa non quadrerebbe e hanno così sporto denuncia. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. I funerali del 19enne sono stati rinviati per consentire che venga effettuata l’autopsia.