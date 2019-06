Joppolo, Incarnato: “Lavori Anas hanno causato gravi danni”

“L’Anas ha ben poco da smentire, 300 metri di condotta idrica che alimenta Ricadi, Joppolo e la frazione Vulcano di Tropea vanno sostituiti per i danni causati dalla caduta massi, provocata dai lavori di messa in sicurezza del costone che sovrasta la strada provinciale a Joppolo.” (LEGGI)



A renderlo noto è Luigi Incarnato, Commissario liquidatore Sorical, che aggiunge: “L’alimentazione idropotabile per tali comuni è difatti assicurata da una condotta in acciaio che, sin dagli anni ‘70 del secolo scorso, è posata interrata lungo la banchina del corpo stradale della SP 23.”

Incarnato specifica che “da verifiche fatte dai tecnici della Sorical è stato constatato il danneggiamento della condotta in più punti con relative perdite. La caduta di massi di dimensioni ciclopiche, del peso anche di molte tonnellate da grandi altezze ha deformato la piattaforma stradale, ammaccando e rompendo in più punti la condotta sottostante.”

“Al momento, dopo le tre riparazioni delle ultime ore, l’erogazione è precaria, a bassa pressione, - aggiunge il Commissario liquidatore Sorical - per evitare ulteriori rotture e nuove interruzioni dell’erogazione per una popolazione già stremata dalle difficoltà dei giorni trascorsi. Domani - conclude- informerò il prefetto di Vibo per concordare un sopralluogo.”