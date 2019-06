Sul marciapiede col motorino, senza casco e assicurazione inveisce contro i carabinieri

A bordo di un motorino e senza casco circolava tranquillamente su un marciapiede fin quando non si è imbattuto in una gazzella dei Carabinieri.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, sabato 29 giugno, nel centro abitato di Tropea. Protagonista una 36enne, D.R., che una volta fermato dai militari - che hanno tra l’altro scoperto come il mezzo fosse anche senza assicurazione - anziché redimersi avrebbe tentato di sparire e addirittura inveito contro gli uomini in divisa.

In pochi istanti, così, è passato dalla contestazione degli illeciti amministrativi a quelli penali: per il 36enne, infatti, è scattato l’arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.