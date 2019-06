Tragico impatto tra moto e furgonato, 34enne perde la vita

Un altro week end di sangue sulle strade calabresi con un ennesimo incidente mortale costato la vita, questa volta, ad un 34enne, D.C. le sue iniziali.

Il tragico sinistro è avvenuto oggi pomeriggio su via degli Angioini a Catanzaro, nei pressi di un supermercato della Coop, ed ha visto coinvolti - per cause ancora in fase di accertamento - un mezzo furgonato, un Fiat Doblò, e una moto, una Ducati.

Ad avere la peggio il centauro, il 34enne appunto, che viaggiava sulla due ruote di grossa cilindrata, e che è purtroppo morto sul colpo mentre l’autista del furgonato ha accusato un forte shock.

La strada interessata è completamente chiusa al traffico, e sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica.