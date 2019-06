Nascondono droga nella bocchetta di ventilazione dell’auto e in casa. Arrestati

Detenzione di droga ai fini di spaccio. Con questa accusa un 28enne ed un 26enne sono finiti in manette. è successo durante un controllo sulla 106 da parte dei carabinieri Trebisacce e Cassano. I militari hanno intimato l’alt ad una Mercedes Classe B con due ragazzi a bordo. Il guidatore era una vecchia conoscenza dei militari, arrestato fra l’altro pochi giorni fa perché trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e da subito si è mostrato insofferente al controllo.

Visto i precedenti per droga di entrambi i ragazzi, i militari hanno perquisito l’auto. Così all’interno del cruscotto del veicolo e precisamente dietro la bocchetta di ventilazione, i militari hanno trovato nascosti due panetti di hashish del peso totale di 200 grammi. La perquisizione personale, invece, dava esito negativo. Considerato l’ingente quantitativo trovato, i carabinieri hanno esteso i controllo nelle abitazioni dei due giovani, a Villapiana e Trebisacce.

All’interno della prima, in una scatola metallica nascosta nell’armadio della camera da letto del 26enne venivano trovate 14 dosi di cocaina già confezionate del peso complessivo di circa 9 grammi, un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza, diverso contante e materiale per il confezionamento. Nella seconda, invece, all’interno del comodino della camera da letto del 28enne hanno trovato una busta contenente circa 14 grammi di sostanza da taglio e successivamente nella abitazione della compagna del giovane venivano trovati ulteriori 5 grammi della medesima sostanza ed un’agendina con diversi appunti verosimilmente appartenenti alla “contabilità” sulle cessioni di sostanza stupefacente e sui crediti vantati verso gli assuntori.

Tutto il materiale è stato sequestrato, in attesa della perizia chimica presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia. I due ragazzi, D.G.D. 28enne di Trebisacce e S.A. 26enne di Cassano all’Ionio, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Castrovillari.