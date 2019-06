Controlli a Crotone: fioccano sanzioni per i commercianti abusivi

Altra settimana di controlli a Crotone dove nella giornata del 22 giugno, personale della Squadra Volanti ha deferito B.G., una 23enne nata a Lamezia Terme, per furto aggravato; stessa sorte il giorno dopo è toccata a P.G., 35enne nato a Crotone, denunciato però per evasione.

Con riferimento allo sbarco avvenuto nelle prime ore del 24 giugno lungo la spiaggia di località “Sovereto” di Isola di Capo Rizzuto, personale della Mobile e militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, al termine di attività investigative incentrate alla ricerca di eventuali scafisti, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini ucraini, il 29enne K.Y. e la 32enne V.Y., indagati in concorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il 26 giugno è stato deferito N.O., 36enne nigeriano, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.

Nella giornata del 26, la Divisione Pasi-Squadra Amministrativa, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, della Polizia Locale di Crotone e dell’Asp-Sian, nell’ambito dei servizi di “Focus ‘ndrangheta”, ha effettuato dei controlli amministrativi nel capoluogo e presso alcune attività commerciali.

Presso un’attività ambulante di frutta e verdura la titolare, senza licenza per quella tipologia di vendita, è stata multata per inosservanza del regolamento in delibera commissariale e sanzionata per circa mille euro imponendo anche la rimozione delle bancarelle non autorizzate.

Dai controlli effettuati nei pressi di un’altra attività di ambulante di frutta e verdura il titolare è risultato privo di autorizzazione alla vendita e di quella sanitaria, facendo scattare una multa di circa 5 mila euro e il sequestro amministrativo della merce in vendita, devoluta alla mensa dei poveri “Il Cireneo”. Inoltre, personale dell’Asp-Sian gli ha elevato una sanzione di 3mila euro poiché senza l’autorizzazione sanitaria.

Una segnalazione è giunta invece per un 17enne crotonese, M.V., in quanto assuntore e possessore di alcuni grammi di marijuana. Due giorni dopo, la Volante ha deferito in stato di libertà il 25enne crotonese E.L., per reiterazione di guida senza patente, perché mai conseguita.

Nella serata del 28 giugno la Divisione Pasi, con il personale dell’Ufficio di Gabinetto, delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, insieme agli ispettori sanitari del Sian dell’Asp, ha effettuato dei controlli amministrativi nel territorio provinciale, presso alcune attività commerciali.

Così, presso un bar si è accertato che il titolare aveva organizzato una serata di piccolo intrattenimento musicale con la preparazione di alimenti senza che lo stesso avesse provveduto alla notifica di aggiornamento della Scia sanitaria per l’attività di manipolazione e preparazione degli stessi.

In seguito all’invito di presentazione in questura gli è stata comminata una sanzione per un importo di mille euro e la contestazione del codice della strada per occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie, per una metratura superiore rispetto a quella autorizzata ovvero di 15 mq. Lo stesso proprietario è stato invitato a notificare la Scia amministrativa relativa alla serata di intrattenimento e la ricevuta inerente il pagamento degli oneri Siae.

Il titolare di un ristorante cinese è stato invitato a presentarsi in questura, invece, per valutare la regolarità dell’assunzione due dipendenti oltre che della documentazione amministrativa inerente l’attività non esibita al momento del controllo. Personale sanitario del Sian al termine delle verifiche di competenza, ha sequestrato 113 kg di prodotti tra carne e pesce, in quanto risultati senza tracciabilità ed etichettatura. Al termine dell’ispezione sono stati inoltre prescritti adeguamenti di carattere igienico-sanitario.

In ultimo, presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande si è riscontrata la mancata esposizione del listino prezzi e del cartello indicante gli orari di esercizio dell’attività, e del giorno di riposo settimanale. In merito il titolare è stato convocato negli uffici della Questura per procedere alle contestazioni amministrative per un importo in misura ridotta di 616 euro. A conclusione dei servizi il personale del Sian ha impartito prescrizioni di adeguamento di carattere igienico-sanitario, richiedendo l’esibizione documentale.

Durante l’intera settimana, dunque, ed in tutto, sono state arrestate 3 persone, deferite all’Autorità Giudiziaria altre 5, una all’Autorità Amministrativa; controllate in 23 sottoposte a misure di sicurezza; identificate 911, di cui 75 extracomunitarie.

Sulla strada controllati 418 veicoli (anche col sistema Mercurio) ed effettuati numerosi posti di controllo, elevate 19 sanzioni per violazioni al Codice della Strada; effettuati 2 fermi e sequestri amministrativi e penali, effettuate 16 perquisizioni, accompagnate 6 persone in Ufficio per identificazione, effettuati 6 controlli amministrativi, elevate 4 sanzioni amministrative ed effettuati 2 sequestri amministrativi o penali.