Politiche ambientali. Il Comune di Crosia premiato con la bandiera verde

L’associazione nazionale dei Pediatri ha consegnato stamane la bandiera verde al Comune di Crosia, nel corso di una cerimonia svolta a palazzo delle Esposizioni di Praia a Mare.

Il riconoscimento avviene a seguito dei risultati raggiunti per la qualità delle spiagge e dei servizi offerti nel periodo estivo ai bambini e alle loro famiglie.

A ritirare il drappo verde consegnato dal Cavaliere di Gran croce Italo Farnetani, editor del particolare riconoscimento che ogni anno dal 2008 viene assegnato ai comuni virtuosi, è stato l’assessore all’Ambiente Serafino Forciniti che ha illustrato ai tanti amministratori e addetti ai lavori presenti in sala il grande lavoro compiuto da Crosia Mirto in ambito delle politiche ambientale e dei servizi, tanto da avergli consentito l’assegnazione di questo importante riconoscimento per il sesto anno consecutivo.

“È dal lontano 2015 – ha detto Forciniti – che l’Amministrazione Russo sta lavorando per migliorare la qualità della vita dei cittadini e di quanti ogni anno, sempre in numero maggiore, scelgono il nostro territorio per le loro vacanze. Non siamo ancora una località turistica di prima fascia ma stiamo lavorando per diventarla, puntando innanzitutto sulle politiche ambientali e sui servizi. La crescita costante di presenze durante il periodo estivo lungo la nostra costa – ha aggiunto l’assessore all’ambiente - è indicativo che la strada intrapresa è quella giusta. Chi scegli le nostre spiagge come meta per il proprio relax sa di trovare sul litorale di Pantano-Centofontane-Fiumarella, un arenile pulito, quotidianamente curato dalle squadre della manutenzione comunale e ricco di servizi”.

“Nell’ambito dell’attività di potenziamento della raccolta differenziata – ha ricordato poi Forciniti - siamo stati uno dei primi comuni lungo il litorale ionico ad aver introdotto le isole ecologiche da spiaggia così che la buona pratica della differenziazione dei rifiuti avvenga anche sotto l’ombrellone. Abbiamo, inoltre, installato nuove docce pubbliche gratuite lungo la costa realizzandone due dedicate solo ai portatori di handicap. Inoltre, sulla spiaggia di Centofontante abbiamo creato un’area specifica dedicata alle famiglie, un piccolo parco naturale in riva al mare dove i bambini possono giocare in sicurezza e le mamme e i papà trovare refrigerio nelle ore più calde della giornata”.

“È così – ha concluso l’assessore all’Ambiente di Crosia nell’applauso degli amministratori presenti - che abbiamo costruito la nostra bandiera verde che ci auguriamo in un futuro non troppo lontano possa essere affiancata anche dalla bandiera blu della FEE”.