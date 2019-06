Salute e assistenza sanitaria a Castrovilari: indetta massiccia mobilitazione a Catanzaro

Spediti e decisi verso una mobilitazione dal Commissario regionale per il rientro del debito sanitario. L’incontro dei Sindaci del Territorio e delle Associazioni guidato dal Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, tenutosi martedì 25 giugno mattina a Cosenza, non ha avuto alcuna risposta se non la nomina di un biologo presso il Laboratorio di Analisi dello Spoke del capoluogo del Pollino.

“Il Comitato Territoriale per la Salute – si legge in un nota diramata dal comune di Castrovillari - si era recato nel capoluogo bruzio per richiedere attenzioni ed azioni di potenziamento del personale ad Ortopedia e Laboratorio Analisi che con altre Unità operative sono in sofferenza da troppo tempo. Rammarico misto a rabbia sono stati manifestati dai rappresentanti delle istituzioni locali e delle stesse associazioni, presenti in maniera nutrita presso la sede dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ove gli interlocutori hanno dichiarato apertamente la loro impotenza nel dare risposte alle diverse sollecitazioni che sono venute al Tavolo del confronto. Per tale motivo – prosegue il comunicato - unanime è stata la decisione dei Sindaci presenti nell’annunciare e dare vita ad una grande mobilitazione generale al fine di portare , in maniera decisa e massiccia, le istanze legittime di tutela della salute del comprensorio Pollino- Esaro , direttamente a Catanzaro presso l’Ufficio del Commissario per il rientro del debito sanitario in regione ed incontrare il generale Saverio Cotticelli.”