Controlli della Polizia locale a Crotone: tre denunce

Gli agenti della Polizia Locale di Crotone continuano la loro azione di controllo sul territorio. In particolare, nei giorni scorsi, e nel corso dell’attività, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria tre persone: L.A. per inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto; S.M. per inottemperanza relativa alla rimozione di eternit; P.A. per violazione dei sigilli in un manufatto già sottoposto a sequestro di polizia giudiziaria.

Inoltre, è stata elevata una sanzione amministrativa ad un commerciante, S.R., che in una via del centro occupava il suolo pubblico senza autorizzazione.