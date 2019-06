Controlli della Polizia locale a Crotone: 3 denunce

Gli agenti della Polizia Locale di Crotone continuano la loro azione di controllo sul territorio. In particolare, nei giorni scorsi, nel corso di tale attività sono stati denunciati all' Autorità Giudiziaria : L.A. per inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto L.A.; S.M. per inottemperanza relativa alla rimozione di eternit; P.A. per violazione dei sigilli in un manufatto già sottoposto a sequestro di polizia giudiziaria.

Inoltre, è stato elevato una sanzione amministrativa ad un commerciante S.R. che in una via del centro occupava suolo pubblico privo di autorizzazione.