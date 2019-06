Intervengono per una bombola ma trovano pedone investito: doppi intervento per i VvF a Catanzaro

Erano intervenuti per la verifica di una bombola di gpl incautamente smaltita tra i rifiuti ma si sono trovati a soccorrere un pedone investito da un’auto.

È quanto accaduto questa mattina a Catanzaro, dove i Vigili del Fuoco della sede Centrale del Capoluogo, intervenuti su via Gallucci, sono stati allertati da una cittadina per un incidente stradale avvenuto poche decine di metri dalla zona dove operavano.

In particolare, una Citroen C1, uscendo dalla tangenziale ed imboccando via Schiavi, ha centrato in pieno un giovane pedone, di 28 anni, rimasto dolorante sulla sede stradale.

I pompieri nell'immediato hanno soccorso il malcapitato mettendo in pratica le procedure T.P.S.S. (Trattamento Primo Soccorso Sanitario). Il giovane, che accusava dolori agli arti inferiori, è stato immobilizzato e poi medicato ad un braccio in attesa dell'arrivo del personale sanitario del Suem118.

Il 28enne è stato poi trasportato presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.