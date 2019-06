MarteLive arriva in Calabria: banditi centinaia di premi distribuiti tra 16 diverse categorie

Nuove opportunità per i giovani talenti calabresi, che, iscrivendosi al concorso MArteLive e superando le finali regionali che si terranno in autunno a Torino, potranno partecipare alla finale nazionale con oltre 150 premi in 16 categorie artistiche.

MArteLive è il premiato festival multiartistico che dal 2001 sta rivoluzionando in Italia il modo di pensare l'Arte. Con l'obiettivo di promuovere attraverso progetti speciali ed eventi in Italia e all'estero l'Arte a 360 gradi, nel 2011 è stato nominato miglior Festival italiano dal Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti.

Da 18 anni MArteLive collabora con alcuni dei migliori artisti della scena contemporanea in Calabria e nel resto d’Italia, scoprendo o lanciando giovani talenti che poi si sono affermati, come il pittore calabrese Antonino Perrotta, le band Kutso, Nobraino e Management del dolore post operatorio, Gio Evan (scrittore, poeta, cantautore), Matteo Rovere (produttore e regista), Nathalie (cantautrice vincitrice di X Factor nel 2010), Sydney Sibilia (regista), Luca Vecchi (sceneggiatore e attore), Rino Alaimo (scrittore), Claudio Giovannesi (regista), Giuseppe Gagliardi (regista e sceneggiatore), Valerio Lundini (autore di fumetti e tv).

La Direzione artistica ha riaperto la possibilità ad artisti under 40 di iscriversi a una delle 16 categorie presenti: Musica, Teatro, Danza, Cinema, Letteratura, Arte Circense, Pittura, Fotografia, Scultura, Grafica, Illustrazione, Moda, Artigianato, Street Art, Videoarte, Videoclip.

Ai migliori talenti saranno consegnati più di 150 premi tra cui un premio speciale della Fondazione Film Commission Roma e Lazio del valore di 2000 euro, l'inserimento nel cartellone degli eventi organizzati dall’Atcl (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), un contratto di management con l’etichetta MArteLabel del valore di 20 mila euro, l’inserimento nelle Scuderie MArteLive che apre alla partecipazione a vari festival (Busker in town, Tolfarte, Carpineto Buskers Festival), e poi produzioni, visibilità, ingaggi e borse di studio.

L'importante opportunità è data anche dalla collaborazione con una giuria di qualità composta da giornalisti e redattori di importanti riviste settoriali, direttori artistici di festival o teatri, docenti specializzati e artisti affermati: in questo modo i partecipanti entreranno in diretto contatto con addetti ai lavori e professionisti del settore.

Le opportunità date da MArteLiveItalia agli under 40 comprendono anche un immenso patrimonio di contatti utili alla professione artistica - organizzazioni, associazioni, media e migliaia di altri artisti - e la visibilità sulla stampa nazionale e di settore attraverso l'ufficio stampa MArtePress che curerà la comunicazione del Festival.

Il percorso all’interno del concorso MArteLive è scandito da diverse fasi: inizialmente gli artisti selezionati si esibiranno o esporranno le loro opere in una finale regionale tra settembre e ottobre 2019. In seguito, durante la Biennale MArteLive (dicembre 2019) si terrà la finale nazionale che premierà i migliori artisti di tutta Italia. Dopo il successo della Biennale MArteLive 2017, per la Biennale MArteLive 2019 sono attesi oltre 40mila spettatori negli oltre 300 spettacoli sparsi su tutto il Lazio che si terranno dal 3 all’8 dicembre 2019: concerti, mostre, performance, rappresentazioni teatrali e di danza, proiezioni, installazioni e reading.

Le finali regionali saranno organizzate da nuclei operativi locali dislocati capillarmente su tutto il territorio italiano: un modello sperimentato con successo che è stato inglobato nel progetto MArteLive Italia, una rete di operatori e associazioni culturali tra le più grandi di Italia e in continua espansione. Associazioni, teatri e club interessati, infatti, possono ancora partecipare alla selezione per entrare a farvi parte. Il concorso MArteLive accetterà candidature fino al 30 ottobre 2019, ma la quota di iscrizione è a un costo agevolato entro il 30 giugno 2019.