Camposcuola Prociv, primo giorno si trascorre in compagnia dei Carabinieri

Ad accogliere i ragazzi coinvolti nei campi di volontariato di Protezione Civile de al Parco Li Comuni del quartiere Siano, oltre ai volontari della Geruv, capeggiati da Alessandro Tassoni, del gruppo comunale di Catanzaro, rappresentati da Pierpaolo Pizzoni, e della Misericordia di Catanzaro, guidata da Giuseppe Gallelli, sono intervenuti giovedì mattina il presidente del Csv di Catanzaro, Luigi Cuomo, il direttore Stefano Morena e la referente dell’area promozione del Csv, Giulia Menniti.

Quest’ultima, in particolare, ha chiarito sin da subito ai ragazzi che i campiscuola non rappresentano un modo alternativo di fare vacanza, ma sono da vivere al contrario come un’opportunità da sfruttare fino in fondo perché di certo lascia il segno. Così è stato per i partecipanti delle passate edizioni che hanno deciso di ripetere l’esperienza, ed anche per il gruppo di “volontari junior” che, sotto la supervisione dei volontari adulti, è stato costituito da “ex under 15” per essere di supporto ai nuovi arrivati. Lo slogan “Insieme è meglio”, d’altronde, la dice lunga di quanto faccia arrivare lontano, e con maggiori risultati, un percorso portato a termine in gruppo piuttosto che “in solitaria”.

Insieme i ragazzi dormiranno nelle cinque tende della Protezione Civile dislocate nello spiazzo centrale del parco, dal quale si diramano i viali che conducono al bellissimo lago ed alle varie zone dell’incantevole giardino botanico che comprende circa 1500 specie di piante diverse. Insieme condivideranno i pasti nella tenda più grande con accanto la cucina mobile, e sempre insieme rispetteranno i turni davanti al modulo bagno doccia per accedere ai servizi igienici. Il primo giorno è già trascorso in compagnia dei Carabinieri ad apprendere alcune nozioni in materia di difesa ambientale, e della presidentessa dell’associazione “Amici con il cuore”, Antonietta Mannarino, per imparare le tecniche di riutilizzo della carta che servono a creare oggetti di ogni forma e colore.

Ma tanti saranno i momenti istruttivi che li coinvolgeranno fino a domenica, il giorno conclusivo in cui rivedranno i propri genitori ed otterranno i meritati attestati di partecipazione. Emozioni indelebili che vivranno vissute in contemporanea con i partecipanti al campo di San Pietro a Maida, assieme ai volontari della Prociv di Cortale, della Prociv di Girifalco, della Prociv di Palermiti e dell’Arci Rocca Nucifera.

Il campo della zona del Lametino, invece, prenderà il via il 4 luglio, con la partecipazione attiva dei Diavoli Rossi di Tiriolo, del Radio Club di Lamezia e del gruppo comunale di Carlopoli.