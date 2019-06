Karate: grande successo per il torneo Coppa città di Trebisacce

Grande successo e intense emozioni per il torneo di karate che ha messo in palio la 1° Coppa Città di Trebisacce.

Organizzato dal presidente della Fikta Calabria (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini) Domenico Francomano e dal M° Antonio Ruscelli, l’evento, a cui hanno partecipato oltre 250 atleti, ha goduto del patrocinio del Comune di Trebisacce che ha messo a disposizione dell’organizzazione il proprio supporto e il Palazzetto dello Sport.

Di notevole rilievo la presenza del M° Giuseppe Perlati, Segretario Generale Fikta, il quale nella giornata del 22 giugno ha tenuto uno stage al quale hanno partecipato numerosi allievi e maestri provenienti da tutta la Calabria.

Il delegato allo sport del Comune di Trebisacce, Mimmo Pinelli, ha così commentato il successo della manifestazione:

“Io e tutta l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Mundo, crediamo fortemente nel concetto di turismo sportivo e nello sport come strumento di crescita per le nuove generazioni. La fondatezza del nostro pensiero è dimostrata dal successo di manifestazione come quella dedicata alle arti marziali che si è tenuta a Trebisacce. Tantissimi partecipanti hanno potuto scoprire le bellezze della nostra cittadina, palcoscenico perfetto dell’evento. Al tempo stesso si è trattato di una dimostrazione di grande impegno e passione da parte di tanti sportivi. Da parte nostra continueremo a sostenere iniziative così lodevoli”.