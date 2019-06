Scontro auto-moto sulla statale, ferito centauro: trasferito in ospedale con l’elisoccorso

Un brutto scontro tra un’auto e una moto in cui ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra e rimasto ferito una volto soccorso, inizialmente, dagli automobilisti è stato preso in carico dai sanitari del 118 e poi trasportato in elisoccorso nell’ospedale Pugliese di Catanzaro.

L’impatto è avvenuto stamani intorno alle 7 sulla Statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel Vibonese. Il ferito è un giovane 29enne, M.S. le sue iniziali. Da quanto appreso, nell’incidente avrebbe subito una serie di traumi.

Sulla statale si registrano dei disagi alla circolazione col traffico praticamente bloccato. Sul posto sono al lavoro anche le squadre Anas per ripristinare la viabilità il prima possibile.