“Ripulisce” la borsa smarrita da una ragazza al supermercato. Denunciato

Ha trovato una borsa smarrita al supermercato e l’ha riconsegnata. Peccato che prima di farlo avesse rubato tutti i contanti ( circa 900 euro) contenuti nel portafoglio. Per questo motivo un uomo è stato denunciato con l’accusa di furto aggravato, dal momento che ha rubato contanti dalla borsa di una ragazza che l’aveva precedentemente smarrita al supermercato.

La donna, una delle vittime dell’alluvione del fiume Crati dello scorso inverno, si è recata alla stazione dei Carabinieri di Corigliano Scalo per presentare una denuncia-querela. Qui i militari hanno ascoltato il racconto: la donna si era recata al supermercato e, dopo aver fatto la spesa, aveva dimenticato la borsa nel carrello. La borsa si trovava ancora lì, ma in poco tempo si è accorta di un’anomalia: i 900 euro, che aveva prelevato poco prima per comprare della mobilia nella casa alluvionata quest’inverno, erano spariti.

I militari hanno avviato le indagini e dopo aver acquisito le immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza esterna del supermercato , hanno individuato un uomo che si avvicinava con fare sospetto alla borsa della donna, e l’ha portata all’interno della propria autovettura. Quindi, trascorso qualche minuto, l’ha riportava indietro, lasciandola nuovamente all’interno del carrello.

I Carabinieri hanno controllato la targa del veicolo con cui l’uomo si era allontanato dal supermercato, risalendo all’intestatario, quindi, tramite accertamenti nelle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno identificato il presunto autore del gesto: un uomo di 32anni, abitante nel centro storico di Corigliano. Hanno quindi perquisito la casa dell’uomo per trovare la somma sottratta ed in effetti, dopo aver bussato alla sua porta e l’iniziale stupore per essere arrivati così velocemente a lui, l’uomo ha confessato il reato e i militari hanno trovato i contanti nel cassetto di un comodino della casa.

La somma è stata, quindi, presa dai Carabinieri e subito riconsegnata alla ragazza, mentre l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato, poiché ormai non vi era più la flagranza di reato per procedere al suo arresto.