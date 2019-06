Trovato cadavere a San Ferdinando. Sul volto lesioni da percosse

È sotto shock la comunità di San Ferdinando. Ieri sera alcuni passanti hanno notato in una strada limitrofa al lungomare cittadino, via Puccini, la presenza di un cadavere e hanno subito allertato i carabinieri che, arrivati sul posto con i sanitari del 118, hanno avviato le indagini per ricostruire il fatto.

Dalle prime informazioni raccolte, la vittima, Domenico Pangallo 58enne di Roccaforte del Greco, è stata ritrovata con il volto tumefatto. I medici del 118 hanno infatti trovato delle lesioni plurime da percosse sulla faccia e sul cranio.

I militari dell’Arma di Gioia Tauro, così, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto, su coordinamento della Procura di Palmi.