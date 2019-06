Chiedono denaro in cambio dell’auto appena rubata. Arrestati

Hanno chiesto del denaro in cambio dell’auto appena rubata, ma la richiesta di due persone che hanno messo in atto il metodo del cavallo di ritorno è finita male. I due, accusati di furto di auto e tentata estorsione, sono infatti stati arrestati dai carabinieri di Catanzaro Santa Maria.

Tutto ha inizio quando, in un pomeriggio invernale, un uomo ha parcheggiato la propria auto nei pressi di un supermercato di Via Lucrezia della Valle. Ha quindi chiuso a chiave il mezzo e si è allontanato per sbrigare alcune commissioni. Ma ritornato dopo un’ora non ha trovato l’auto.

Così due uomini lo hanno avvicinato e gli hanno proposto il loro aiuto per recuperare l’auto, ma previa consegna di un “regalino” per ricompensare il loro interessamento. L’uomo, con fermezza, fin da subito si è rifiutato di pagare la somma richiesta di 400 euro. Questo diniego ha suscitato sorpresa da parte dei malviventi, che non hanno mollato e a più riprese, si sono allontanate dalla vittima per poi riavvicinarla e cercare nuovamente di portare a segno il colpo.

Le insistenze dei due non sono state assecondate dall’uomo, che si è rifiutato di pagare per riavere indietro l’auto. Dopo una lunga contrattazione, i malfattori hanno rinunciato e si sono allontanati. La vittima, dopo essere riuscita a trovare il veicolo, abbandonato poco distante dal luogo del furto e leggermente danneggiato, ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di S. Maria che hanno avviato le indagini.

Le attività investigative condotte e dai militari dell’Arma, tra le quali l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno così permesso di identificare quali autori del furto e della successiva tentata estorsione C.V., e G. P., , rispettivamente 58enne e 27enne, entrambi pregiudicati.

Il sostituto procuratore della Repubblica, titolare del fascicolo d’indagine, ha così emesso un provvedimento cautelare nei confronti dei due, proposta condivisa dal Gip del Tribunale di Catanzaro che ha emesso un’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per entrambi i malviventi, i quali, al termine degli atti di rito, sono stati condotti dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Catanzaro - Siano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.