Cassoni in fiamme davanti ad un cantiere nautico, indagini sulle cause

Un incendio è divampato nella scorsa notte in due cassoni installati nel piazzale esterno di un noto cantiere nautico di Roccella di Borgia, nel catanzarese, e contenenti rifiuti di vario genere, tra resine e scarti industriali connessi con la costruzione delle imbarcazioni.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando del capoluogo che con due automezzi hanno circoscritto e estinto le fiamme evitando che si propagassero alla struttura adiacente.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore e sono state piuttosto difficoltose a causa del fumo denso e acre scaturito dalla combustione del materiale contenuto negli stessi cassoni.

Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno scatenato il rogo e al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non si registrano danni a persone mentre sul posto sono giunti i carabinieri per quanto di competenza.