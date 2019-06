Insulta la sua ragazza, rissa in spiaggia a Scilla: in 20 contro uno

Rissa sulla spiaggia di Scilla oggi pomeriggio tra giovani 18enni. La vittima è C.B., 18enne, colpevole di aver insultato la sua ragazza che lo aveva appena lasciato. La ragazza è stata subito difesa da due amici coetanei M.C. e F.C., quest'ultimo avrebbe spinto e fatto cadere a terra C.B., mentre l'altro ragazzo sarebbe andato via per poi ripresentarsi insieme a circa venti coetanei per picchiare il giovane.

C.B. è stato poi accompagnato al Riuniti per accertamenti, dove è ricoverato, con prognosi di 30 giorni per una frattura in viso, in corrispondenza dell'occhio sinistro.

Sono in corso indagini in corso da parte dei carabinieri di Scilla per identificare tutti gli autori dell'aggressione, responsabili di percosse e lesioni personali.