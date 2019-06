Calcio: il Crotone può giocare allo stadio, accolto ricorso contro Mibac

Il TAR Calabria si è pronunciato questa mattina relativamente alla questione dello Stadio Ezio Scida, confermando con sentenza definitiva le motivazioni che avevano già indotto a sospendere l’efficacia degli atti della soprintendenza lo scorso 18 settembre. Il Crotone Calcio potrà dunque giocare allo stadio Ezio Scida.

La sentenza accoglie quindi definitivamente i ricorsi promossi contro il MIBAC rispettivamente da FC Crotone rappresentata dagli avvocati Sandro Cretella ed Elio Manica e dal Comune di Crotone, rappresentato dall’avv. Vincenzo Di Baldassarre.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rilevato il corretto iter intrapreso sia dall'ente che dalla società, ha sottolineato come le strutture insistano su un'area con vincolo indiretto, in quanto limitrofa a quella dove risiederebbero i reperti archeologici ed ha evidenziato il fatto che non esista documentazione che confuti anche parzialmente gli studi presentati dalla società a dimostrazione della mancata compromissione del sottosuolo.