Sport e inclusione. Il Torneo Liberi di giocare coinvolge anche le Pantere Nere

Nella splendida cornice del centro sportivo “Macrillo’” di Crotone si è tenuta due giorni fa una bellissima iniziativa che ha visto partecipare la Società “Asd Pantere Nere Catanzaro con grande gioia e commozione, nel decimo anno dalla scomparsa del piccolo “Domenico Gabriele” si è svolto infatti il Torneo “Liberi di Giocare” in memoria del piccolo “Dodo” colpito a morte mentre praticava il suo sport preferito, il calcio.

Grandissima partecipazione e una splendida cornice di pubblico e “Autorità” hanno consentito ai ragazzi di vivere con molta partecipazione questa iniziativa fortemente voluta dalle “Associazioni” e patrocinata dalla “Figc” di Crotone e naturalmente dalla Figc Regionale rappresentata dal Presidente Saverio Mirarchi, a cui vanno i ringraziamenti per il grande affetto con cui sono stati accolti i ragazzi della “Categoria Esordienti”.

La cerimonia si è conclusa con premi per tutte le società partecipanti e la Società ha avuto l’onore di essere premiata dal Procuratore Capo di Lamezia Terme S. Curcio. “Al Centro Sportivo FE.RO, sede naturale delle attività sportive, in abbinamento con gli allenamenti dei nostri piccoli atleti, - hanno detto gli organizzatori - nella stessa giornata si stava scrivendo un'altra bellissima pagina di “sensibilità” “aggregazione” e “inclusione” che ha visto protagonisti i ragazzi del Centro Sociale "La Fabbrica dei Sogni", al quale, ormai da tanti anni, siamo legati con la nostra scuola calcio nell’ambito di un progetto complessivo di “inclusione” portato avanti con tanto impegno e soddisfazione dal nostro staff coadiuvato dallo staff della “Fabbrica dei Sogni”. Con questi ragazzi e ragazze abbiamo condiviso tantissime emozioni e sorrisi che ci ripagano più di ogni altro trofeo vinto sul campo nel corso delle attività che molto spesso viene riposto in bacheca e quasi dimenticato.

“Ma il tutto – aggiunge la nota - per questa indimenticabile stagione, si chiuderà con la partecipazione per il secondo anno consecutivo, al Torneo “Spain Trophy Barcelona dal 30 giugno al 6 luglio 2019 nella splendida cornice di Barcellona e Lloret de Mar dove i nostri under 18 proveranno a migliorare quel 4° posto, conquistato con grande soddisfazione nello scorso anno su un numero di 170 squadre in rappresentanza di 43 nazioni partecipanti. Per il resto, con la solita umiltà, passione, serenità e spirito di aggregazione chiudiamo questa stagione agonistica chiedendo scusa se nel corso delle nostre attività si sono svolti dei “piccoli incidenti di percorso” e da quei piccoli errori ripartiremo a settembre con lo stesso spirito di sempre, privilegiando il benessere psico-fisico dei bambini e il connubio perfetto “Sport e Famiglia”.