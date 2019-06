Provincia Cosenza: revocato rappresentante nel Consorzio di Bonifica dello Jonio

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha revocato il proprio precedente di nomina del rappresentante della Provincia di Cosenza in seno al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino.

“La decisione - si legge nel Decreto di revoca - si è resa necessaria in seguito al venir meno del rapporto fiduciario, per non avere il designato eseguito il proprio mandato in conformità con gli indirizzi espressi dall’Ente Provincia. Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, con sede in Trebisacce, ha personalità giuridica pubblica e rientra - ai sensi della Legge regionale Calabria n. 11/2003 - tra gli Enti Pubblici Economici a struttura associativa che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.”

Il Presidente Iacucci provvederà alla nuova designazione con separato Decreto.