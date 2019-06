Schiavone: Polizia Locale sequestra pesce venduto per strada

Operazione Città Pulita, proseguono le azioni a tutela del verde pubblico programmate dall’Amministrazione Comunale attraverso la task force voluta dal Sindaco Flavio Stasi e composta dagli uffici comunali ambiente e manutenzione, dal Consorzio di Bonifica e dall’ECOROSS, società affidataria del servizio raccolta e differenziata.

Decoro urbano, continuano senza sosta anche i controlli su tutto il territorio da parte della Polizia Locale. È quanto fa sapere l’ufficio comunale ambientale informando che questa mattina è stato avviato il lavaggio dei cassonetti nei due centri storici. Nei giorni scorsi sono state diverse le azioni sul verde pubblico in via dell’Ecologia, via Camogli e viale Riccione a Schiavonea, a Galderate (in corso bonifica) e sul Lungomare a Rossano.

A Schiavonea – fa sapere il Comandante della Polizia Locale Arturo Levato – è stata sequestrato del pesce venduto sulla strada pubblica da un ambulante senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Gli agenti continuano ad essere impegnati con diversi controlli anche nel territorio di Rossano.