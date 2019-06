Beatles revolution tour, unica tappa a Reggio per la cover della band di Liverpool

Per una notte i più grandi successi dei Beatles torneranno dal vivo anche in Calabria, grazie ai Beatbox, la cover band numero uno al mondo del celebre quartetto di Liverpool. L’unica tappa in Calabria del tour mondiale “Beatles Revolution”, che tocca alcune delle più prestigiose location italiane, si terrà il prossimo 27 luglio alle 21.30 nella spettacolare cornice di Piazza Castello di Reggio, con lo sfondo del magico Castello Aragonese.

I Beatbox, che impersonano incredibilmente i quattro Beatles, eseguendo i loro brani in modo straordinario, saranno accompagnati dalla Roma Philharmonic Orchestra diretta dal Maestro Stefano Trasimeni.

L’evento fa parte del ricco programma del “Reggio Live Fest 2019”, realizzato in sinergia tra lo storico Festival “Fatti di Musica” di Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario” della Città di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria quali “Grandi Festival Storicizzati Internazionali” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”.

Lo specifico evento è organizzato con la “Listen Corporation”, che produce l’intero tour. Beatles Revolution è più di un concerto: uno spettacolo multimediale pieno di ricordi e canzoni intramontabili, che fa rivivere la straordinaria epopea dei Beatles, con un'immersione totale nei favolosi Sixties, in un emozionante susseguirsi di successi indimenticabili.

Gli spettatori verranno coinvolti in un percorso di emozioni non solo musicali; lo spettacolo propone, infatti, rari documenti video, che raccontano quel periodo storico attraverso testimoni come Freda Kelly (storica segretaria dei Beatles), Pete Best (primo batterista dei Beatles), Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Rolando Giambelli (fondatore dei Beatlesiani) e tanti altri, che narrano le loro esperienze attraverso interviste ed aneddoti, con la regia video di Giorgio Verdelli.

Sei diversi momenti coinvolgeranno gli spettatori in un viaggio onirico. Nel primo tempo si ripercorre la storia dagli esordi al Cavern Club di Liverpool, passando all’Ed Sullvan Show fino al memorabile concerto allo Shea Stadium. Nel secondo tempo, insieme ai Beatbox, sarà protagonista la Roma Philarmonic Orchestra per riproporre i grandi successi della produzione in studio. Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

Eccezionale la ricostruzione di ogni dettaglio da parte dei Beatbox: Mauro Sposito nel ruolo di John Lennon, Riccardo Bagnoli nel ruolo di Paul McCartney, Filippo Caretti nel ruolo di George Harrison, Federico Franchi nel ruolo di Ringo Starr. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella dei Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four, il tutto “mixato” a scenografie vintage e colorate.

Nel grande concerto saranno eseguite hit intramontabili come Love me do, She loves you, A hard day’s night, Help, Yesterday, Sgt Pepper’s, Hello Goodbye, Come together, Let it be, Something, Hey Jude, ma anche vere chicche per appassionati come Blackbird, Across the universe, Golden slumber e tante altre.

Il tour vuole anche celebrare il 50° Anniversario di Abbey Road. Era il 26 settembre del ‘69 quando uscì “Abbey Road”, l’ultimo album registrato in studio. Un disco straordinario che ha segnato la storia della musica. Peculiarità di questo capolavoro è la presenza della grande orchestra magistralmente diretta da Sir. George Martin. Per questo anniversario, è dedicato ampio spazio a questa pietra miliare della musica. “Il divertimento e le emozioni sono garantiti!”, parola di John, Paul, George e Ringo! “Beatles Revolution” ha il Patrocinio dei Beatlesiani d’Italia Associati.