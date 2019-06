Vigili del Fuoco. Premio “Valter Greco” al Capo del Corpo Nazionale Fabio Dattilo

Lo scorso 24 giugno, presso l'Auditorium Liceo Tommaso Campanella, il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco ing. Fabio Dattilo, ha ricevuto dal Rotary Club di Lamezia Terme (CZ), il premio "Valter Greco", come riconoscimento dell'anno 2019 alla massima carica per l'impegno profuso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre che come testimone di cittadino Calabro-Veneto, in una Città, che è stata la culla della sua giovinezza ed il propulsore per il superamento delle difficoltà vissute in un territorio difficile ma che ha rappresentato un immemorabile passato di storia e cultura.

Attorniato da tanti amici e colleghi che nell'occasione lo hanno accolto numerosissimi, in una Sala sobria ma ricca di tanto affetto e passione, l'ing. Fabio Dattilo ha voluto stringere la mano ed abbracciare tutti coloro che partecipando alla bellissima cerimonia, in un caldissimo pomeriggio d'estate, hanno voluto ricordargli quella sincerità e stima di un ambiente a lui familiare e per questo è stato felicissimo di esserci e di aver avuto anche quel grande riconoscimento dai parenti, amici e colleghi presenti, unitamente ai tantissimi Vigili del Fuoco della Calabria, ai funzionari ed alle massime autorità territoriali, tra queste il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria ing. Oliverio Dodaro ed il Comandante dei Vigili del Fuoco della provincia di Catanzaro ing. Franco Mario Falbo.

Dattilo, in una breve riflessione, quando il giornalista Gianfranco Manfredi nella sua intervista chiede cosa si assapora ad essere "il Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco" lui, stranamente un pò commosso, esprime quell'immenso riconoscimento e lode verso tutti i suoi colleghi vigili del fuoco che, lavorando ininterrottamente con professionalità e sentimento, rendono disponibile la loro vita, per quello spirito di sacrificio che vuole sempre aiutare tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Per questo motivo ha voluto dedicare il premio ai suoi familiari che lo hanno da sempre supportato ed ai circa 30.000 vigili del fuoco che, senza sosta, giornalmente prestano soccorso in tutto il territorio nazionale.