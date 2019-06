16° Grand Prix di Nuoto. Gli atleti crotonesi ottengono due pass nazionali e 4 record regionali

Ottime le prestazioni dei giovani atleti crotonesi per il 16° Grand Prix di Nuoto disputato nella Piscina Olimpionica di Crotone, i ragazzi allenati dai tecnici Fantasia e Proietto, ottengono 4 record regionali e due pass per i campionati italiani di categoria che si sommano ai 6 già ottenuti in precedenza e che portano a 5 gli atleti già qualificati per Roma ma sopratutto uno per gli assoluti con Giuseppe Podella che stampa un 23”10 che attualmente gli vale il secondo posto dei nati 99 a livello nazionale oltre alla consapevolezza di avere un potenziale tra i più forti anche a livello assoluto.

Giulia D’Angerio stacca il pass per Roma nei 200 misti con 2’28”2 oltre al nuovo record regionale di categoria. Dalila Iuticone record regionali sia nei 50 dorso categoria ragazze - junior e cadetti che nei 100 dorso categoria ragazzi e junior con 1’06”50 che supera con due anni di anticipo il record di Laura Santoro che resisteva dal lontano 1993. Podella Giuseppe record regionale nei 50 stile libero categoria cadetti e assoluto con una prestazione che gli permette di essere il primo atleta crotonese dopo molti anni a centrare il pass per gli assoluti per diritto ovvero dopo aver conseguito il tempo utile.