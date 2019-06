Cittadinanza attiva. Riprendiamoci il centro storico: assemblea con i residenti

Giovedì scorso a Largo Prigioni, si è riunita l’assemblea composta dai residenti del centro storico indetta per discutere sul nuovo piano mobilità che, a breve, dovrebbe essere attuato città.

Ne sono emerse varie problematiche, innanzitutto si è proposto l’inizio di una campagna di raccolta firme da presentare in Comune per chiedere la sospensione del nuovo piano mobilità e lo svolgimento di un consiglio comunale aperto in cui l’amministrazione ci spieghi quale sarà l’impatto e quali i benefici che il nuovo piano mobilità dovrebbe produrre per noi cittadini e residenti.

Dall’incontro tra i presenti è nato un confronto sull’incuria e l’abbandono all’interno dei vari quartieri (sporcizia, problemi nella raccolta dei rifiuti e nella manutenzione del verde pubblico); sulla gestione della viabilità e dei trasporti pubblici (congestione del traffico su Corso Mazzini e conseguente difficoltà nel parcheggiare, mancanza di un trasporto pubblico efficiente che permetta di non utilizzare l’automobile, inefficienza dei collegamenti fra il centro e alcuni quartieri della città, oggettive difficoltà nel passeggiare per via degli ostacoli presenti come vasi e paletti); sulla scarsa presenza del tessuto giovanile all’interno del Centro Storico.

Dalla discussione, sono nate poi diverse proposte come il potenziamento del sistema di raccolta dei rifiuti, l’istituzione di un’isola pedonale, un servizio di trasporti pubblici efficienti capaci di collegare il centro storico con varie parti della città ed infine anche l’idea di istituire un comitato civico che possa funzionare da osservatorio sui problemi cittadini. Il prossimo incontro sarà mercoledì 26 alle 19.