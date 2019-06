Una perquisizione personale domiciliare e veicolare ha messo nei guai un agricoltore cutrese di 52enne ritrovato in possesso di 62 dosi di marijuana e materiale per la pesatura, tutto posto in sequestro.

L’uomo è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.