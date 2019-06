Detenzione e spaccio di droga: un arresto a Crotone

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone , assieme al Gruppo Carabinieri Forestale , ha arrestato un 54enne del luogo per detenzione e spaccio di stupefacente .



L’uomo infatti a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato ritrovato con 10 dosi di eroina per un totale di 5 grammi e 47 dosi di marijuana per un totale di 86 grammi, tutto posto in sequestro.