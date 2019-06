Fugge all’Alt e cerca di investire i Carabinieri: arrestato 47enne

Si è dato alla fuga all’Alt dei Carabinieri cercando di investirli in retromarcia, è per questo che un 47enne originario di Cirò Marina è stato arrestato dai Carabinieri della Radiomobile locale, per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare l’ispezione è proseguita fino al blocco del conducente che con violenza continuava ad opporsi al controllo, venendo immediatamente immobilizzato ed arrestato.

Il veicolo era oltretutto sprovvisto di copertura assicurativa, ed è stato sequestrato. Terminate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di convalida di arresto.