Nocera, tre anni di estorsioni per poche centinaia di euro al mese. Fermato 29enne

Poche centinaia di euro per volta, con cadenza regolare. Era questa la tecnica usata da M.R.B., un 29ennne ritenuto responsabile di estorsione.

L’uomo, per evitare che la sua vittima, un commerciante di Nocera Terinese, denunciasse tutto alle forze di polizia aveva infatti deciso di chiedergli delle piccole cifre, da corrispondere volta per volta.

Richieste che però, negli ultimi mesi, si stavano facendo sempre più cospicue ed insistenti tanto da mettere a rischio l’attività commerciale.

Da qui la decisione della vittima di denunciare il fatto ai carabinieri della stazione locale. I militari sono quindi riusciti ad arrestare in flagranza di reato per estorsione il giovane aguzzino che, durante una delle tante volte in cui passava a ritirare “la sua parte”, è stato bloccato subito dopo aver intascato i quattrocento euro mensili.

È stata così interrotta una lenta agonia che ha sottratto, in poco meno di tre anni, quasi 15 mila euro al commerciante nocerese che ha potuto finalmente riconquistare la libertà e la dignità di lavorare.