Simeri. Bruciano attrezzature villaggio turistico. Lo sfogo dell’Associazione: terra “maledetta”

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Le attrezzature del villaggio turistico “Eucaliptus” di Simeri Mare sono state incendiate. È successo la scorsa notte quando il rogo, di probabile natura dolosa, ha distrutto il palco utilizzato per le attività di animazione, le sedie e le passerelle usate invece per la discesa al mare. Le attrezzature dovevano essere installate proprio oggi.

Il fatto è stato denunciato da Sergio Gaglianese, vicepresidente provinciale di Confassociazioni, che ha deciso di affidare il proprio sfogo a Facebook, “la Calabria - scrive sul social - non avrà mai uno sviluppo serio, gli imprenditori non vengono in Calabria, quelli onesti vanno via, solo i pochi coraggiosi, ancora credono che sia possibile fare impresa in questa maledetta/benedetta terra!”.

“Sono anni che lancio appelli, ma – conclude Gaglianese - purtroppo non vengono presi seriamente in considerazione, certamente, non nascondo di temere qualche attentato alla mia persona, vista l'approssimarsi dell'assemblea condominiale del villaggio”.