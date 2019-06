Rossano: abitazione in fiamme a pochi metri da porta romana, evacuate famiglie

Paura nel centro storico di Rossano per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione in Via Cerasaro a pochi metri dal Corso Garibaldi, nei pressi di Porta Romana, nel pomeriggio di oggi.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti, prontamente, gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano, avvisati dagli abitanti del popoloso quartiere, ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rossano e Trebisacce che hanno provveduto a spegnere le fiamme all'interno dell'immobile diroccato il quale risulta non abitato ed abbandonato da diversi anni.

Tre famiglie sottostanti sono state evacuate per motivi di sicurezza. Sul posto, inoltre, è arrivato il neo-eletto sindaco Flavio Stasi accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di Corigliano-Rossano, dott. Arturo Levato, per sincerarsi direttamente dell'accaduto. Presenti anche il Vice-Questore del Commissariato di Corigliano-Rossano, dott. Cataldo Pignataro, e il Comandante della Stazione Carabinieri di Rossano centro: il luogotenente Salvatore Pepe.

Le famiglie evacuate, per il momento, saranno ospitati in albergo. I Vigili del Fuoco e l'ufficio manutenzione hanno provveduto a transennare l'area per evitare conseguenze gravi alle persone. L'edificio, infatti, rischia il totale cedimento per i danni provocati dall'incendio. I periti sono al lavoro per capire l'entità delle cause.