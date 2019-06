Si oppone a controllo: giovane arrestato e rimesso in libertà

Torna subito in libertà Andrea Zaccaria, il 25enne di Sant’Onofrio che nella serata di ieri è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa da Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica.

Secondo l’accusa il giovane, ritenuto vicino al clan dei Bonavota, avrebbe tentato di sottrarsi all’alt intimato dai carabinieri durante un posto di controllo predisposto in pieno centro abitato, investendo uno dei militari, colpito ad un ginocchio.

Quando i carabinieri gli hanno sottratto le chiavi dell’autovettura per impedirne la fuga, il giovane sarebbe andato in escandescenza reagendo contro uno di loro.

Ne è quindi seguito l’arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e questa mattina il 25enne è stato giudicato per direttissima. Il pm della Procura di Vibo aveva chiesto nei suoi confronti la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura dell’obbligo di firma giornaliero.

Il giudice, dopo una breve camera di consiglio, ha convalidato l’arresto ma ha rimesso in libertà Zaccaria non ravvisando, nonostante la ritenuta gravità indiziaria, la sussistenza delle esigenze cautelari, così come sostenuto dalla difesa.