Estate, controlli con l’etilometro nel nel cosentino: fermato 28enne con cocaina

I Carabinieri in questo fine settimana hanno tratto in arresto un 28enne italiano per detenzione di cocaina, controllato oltre 100 veicoli, 170 persone, sottoposto alla prova dell’etilometro decine di ragazzi all’uscita dalle discoteche del litorale di Corigliano.

Nello specifico nella notte di venerdì i Carabinieri della Stazione di Trebisacce, in posto di controllo presso l’uscita della SS 106, hanno fermato una Mercedes Classe B con all’interno tre ragazzi. In particolare il guidatore è stato riconosciuto dai militari, in quanto residente a Trebisacce e con precedenti per droga.

Il giovane durante il controllo assumeva ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo fra le sterpaglie a bordo strada, ripescato dai carabinieri, l'involucro conteneva cocaina purissima per un peso complessivo di circa 11 grammi.

D.G.D. 28enne del luogo, è stato portato in caserma e tratto in arresto, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari. Dovrà comparire presso le aule del Tribunale del circondario per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.

I CONTROLLI | Nella notte fra venerdì e sabato, inoltre, sono scattati controlli a tappeto alla circolazione stradale e soprattutto all’uscita delle discoteche del litorale di Corigliano: sono stati eseguiti posti di controllo a Schiavonea, ispezionati oltre 100 veicoli, comminate 7 sanzioni al Codice della Strada e denunciati penalmente all’A.G. due soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché trovati con tassi alcolemici alti.

Un ragazzo coriglianese a bordo di una Mercedes Classe A che sfrecciava sul lungomare di Schiavonea, è stato fermato e sottoposto ad un controllo con il precursore per vedere la positività all’assunzione di sostanze alcoliche, che confermava la presenza di alcool nel sangue. Eseguito il controllo con l’etilometro, è stata riscontrata una forte presenza di alcool, pari a quasi 1,0 g/l, per tale motivo è scattata nei suoi confronti la denuncia penale per guida in stato di ebrezza alcolica, è stato quindi multato e gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, dal sedile lato passeggero sono saltati fuori ben due involucri, uno contenente 0,6 grammi di hashish e l’altro contenente 0,4 grammi di cocaina che sono stati sequestrati e il soggetto anche segnalato alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nella serata sono stati oltre dieci i ragazzi controllati con l’etilometro, a seguito dei quali vi sono state due denunce panali, due amministrative e altrettanti fermi di veicoli. I positivi risultati si sono tramutati anche nella mancanza di incidenti rilevanti sul litorale coriglianese fra giovanissimi a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche.