Armi e droga: due persone arrestate a Rossano

Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, A.A. di 36 anni e M.M., di 28, entrambi residenti a Rossano.

A seguito di perquisizione personale e locale, estesa successivamente in una seconda abitazione, gli agenti hanno trovato, ben nascosti in un sottotetto privo di illuminazione e difficile da raggiungere una pistola semiautomatica, con matricola abrasa e relativo munizionamento, un bilancino di precisione, circa 10 grammi di marijuana e hashish, nonché 10 flaconi di metadone cloridrato.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza e, per come disposto dal P.M. di turno presso la Procura di Castrovillari, posti agli arresti domiciliari.