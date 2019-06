Incidente a Praia, Eurostar investe una persona sui binari

Un incidente si è verificato lungo la sulla linea ferroviaria nel comune di Praia a mare. Per cause in corso di accertamento un treno Eurostar ha investito una persona che si trovava sui binari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cosenza dal distaccamento di Scalea e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L'intervento è ancora in corso.

Sul luogo è inoltre arrivato il magistrato di turno, mentre il traffico ferroviario è stato bloccato.

Il convoglio, il freccia bianca 8863, era partito da Reggio Calabria ed era diretto a Roma. Quanto alla persone deceduta, un uomo adulto, non si hanno al momento informazioni né tantomeno si conosce la sua identità.

(notizia in aggiornamento)