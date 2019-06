Uccello morto sul parabrezza della dipendente Inps che ha denunciato mobbing

Ha trovato un uccello incastrato sotto il tergicristallo della propria auto, Maria Teresa Arcuri, la dipendente dell'Inps di Crotone punita con una sanzione disciplinare dopo aver chiesto alla Direzione centrale delle Risorse umane dell'istituto l'accesso agli atti per conoscere "i requisiti e il percorso professionale" della sua dirigente, sospettando che la stessa non avesse sostenuto alcun concorso pubblico.

Ieri mattina l’amara sorpresa da parte della donna, che è impegnata da tempo in una battaglia legale. Nel novembre 2018 ha vinto in Cassazione, e il suo caso è finito alla ribalta nazionale anche grazie all’eco mediatico della trasmissione televisiva delle "Iene" che si è occupata della vicenda.

È stata la figlia dell’Arcuri a postare la foto del macabro ritrovamento che in un post sul social network Facebook ha scritto: “mia madre ha trovato questo uccello incastrato nel tergicristallo della macchina, vorrei solo avvisare che noi non ci spaventiamo! Questi mezzucci non fanno effetto! Questo definisce ancora di più chi siete!”.

Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, via Twitter.